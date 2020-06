Le leasing vélo progresse à grands coups de pédales !

Depuis déjà quelques années le vélo prend de la place et la demande de leasing de vélo est en hausse. Avec la crise du Coronavirus le phénomène s’est encore accentué. Les sociétés cherchent de manière active à trouver des solutions pour leurs employés en matière de mobilité.

Moins de taxes pour l'employeur et pour l'employé

Il y a des gens qui ont déjà une voiture de société, ils reçoivent la possibilité de diviser leur budget entre le vélo et la voiture. Il existe aussi des plans vélo, mis en place dans les sociétés.

Ann Larosse Product manager chez ALD Automotive : " On donne par exemple la possibilité aux employés d’utiliser leur 13 ème mois et prendre un vélo à la place. Certains plans peuvent aussi être planifiés sur un an, cela dépend d’une société à l’autre. "

Le plan vélo est gagnant pour l’employeur comme pour l’employé. L’employeur paie moins de taxes et l’employé aussi. Une manière d’optimaliser les salaires extra légaux en toute légalité. Le potentiel est énorme, tous les employés sont concernés et peuvent bénéficier s'ils le souhaitent de cet avantage.