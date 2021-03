Le job de rêve par excellence : ne rien faire !

Le job de rêve par excellence, c’est quoi ? Testeurs de yacht de luxe : non ! Goûteur de chocolat : non ! Non, le job de rêve suprême, celui qui met tout le monde d’accord, celui que Thibaut recherche plus que tout, c’est le job zéro énergie, le job zéro calorie dépensée. Thibaut a cherché. Thibaut a trouvé. Thibaut a testé. Alors bon plan, ces jobs "zéro énergie" ?

Le boulot de rêve de Thibaut - On n'est pas des pigeons (1/1) - 18/03/2021 Faire les courses pour une famille, promener un chien: combien gagne-t-on avec ces petits boulots ? Thibaut a testé pour nous.

Jouer aux cartes avec mamy

Le job zéro énergie, en somme, c’est être payé à ne rien faire et dans ses recherches, Thibaut Roland, notre chroniqueur est tombé sur un site intéressant. Son nom : Listminut. Jonathan Schockaert, son cofondateur et directeur, nous en explique le principe : "On vous permet d’être mis en relation avec des gens dans votre voisinage pour faire des petits services de la vie de tous les jours. Clairement, ça se développe énormément, notre société grandit, fait plus ou moins fois deux tous les ans." Parmi toutes les activités proposées par le site, Thibaut en a repéré une qui ne devrait pas lui demander trop d’effort : dame ou plutôt homme de compagnie. Thibaut après s’être inscrit sur le site a obtenu un rendez-vous pour un job chez un jeune couple et ses deux jeunes enfants. Nous le suivons lors de cette rencontre. "Bonjour ! Enchanté ! Thibaut ! Je suis l’homme de compagnie qui vient pour m’occuper de vous apparemment. Je dois quand même vous avouer un truc, c’est que je n’ai pas des masses d’expérience avec les enfants." "Ah non, ce n’est pas très grave, les enfants, on va s’en occuper. Il n’y a pas de souci. Par contre, je vous ai prévu la liste des courses." "Vous ne voulez pas prendre un café avant ? Une partie de cartes ? Un truc, qu’on se pose un peu ?" "Non, c’est gentil parce que ça va fermer dans pas très longtemps." Thibaut ne tarde pas donc et se rend faire les courses au magasin le plus proche. Après avoir réalisé cette tâche, nous faisons le bilan avec lui. Il a en une heure dépensé à peu près 300 calories pour un revenu d’une dizaine euros. C’est intéressant, mais c’est encore trop coûteux en énergie.

4 images Faire les courses pour ses voisins © Getty Images

Balader choupette

Thibaut va tester un autre job, espérons-le, plus reposant : garder ou balader un chien. Il rencontre à nouveau via le site Listminut, une dame et sa chienne Olga. La maîtresse le met en garde d’entrée de jeu : "Faites attention avec les autres chiens, parce qu’elle n’est pas toujours très aimable." "Et avec nous, ça ira ?" "Avec vous, faites attention !" Olga la chienne grogne sur Thibaut, en sortant les crocs sévèrement. Ça commence mal. La promenade qui suit n’est pas de tout repos. Olga quand elle ne refuse tout simplement pas d’avancer, galope et tire derrière elle Thibaut, un peu dépassé par l’animal. "Doucement, doucement !" Une fois de plus, on est loin du job zéro énergie. Avec Olga, Thibaut a dépensé à peu près 600 calories en une heure. Pour une simple promenade de chien, Thibaut empochera quand même une quinzaine d’euros. "Ça a été ?" demande la maîtresse au retour de sa chienne. "On est presque devenu amis." répond ironiquement Thibaut. En plus des amis, le job permet de se faire un beau petit complément de revenu au bout du mois, comme nous l’explique Jonathan Schockaert, le cofondateur et directeur du site Listminut : "Si je prends globalement les gardes d’animaux et les promenades de chiens, ça peut vraiment aller assez vite. On peut rapidement gagner pas mal d’argent. En Belgique, on est quand même limité à un plafond d’un peu plus de 6300 euros par an." Soit 525 euros par mois. Homme de compagnie et promeneur de chien, ça paie, mais Thibaut lui cherche toujours son job sans effort.

4 images Promener des chiens pour gagner de l'argent © Getty Images

Faire la queue pour autrui

Notre chroniqueur ne désespère pas et les files devant le centre de vaccination du Heysel viennent de lui donner une idée lumineuse. Son job zéro énergie, il le touche du bout des doigts. Muni d’un panneau proposant ses services, il accoste les citoyens venus au centre de vaccination du Heysel. "Vous allez vous faire vacciner ? C’est parce qu’il y a trois heures de files. Si je peux vous dépanner, je fais la file pour vous. Au dernier moment, on s’appelle, discrètement, et vous récupérer votre place." "C’est le premier avril aujourd’hui ?" "C’est quoi ça ? (Rires)" "C’est une caméra cachée ?" "Qu’est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça ?" "Un Mars !" "Cinq euros, on s’arrange !" "Non ! Ça va ! (Rires)" "Non, je préfère dormir ici dans la file." "C’est un peu bizarre comme proposition, je vous avoue." "L’idée que des gens fassent la file, ça, ça peut être intéressant ?" "Ben oui ! Quelqu’un qui a un petit handicap ou qui est âgé, je trouve ça bien." Malgré tout, Thibaut rentre bredouille. Faire la file pour autrui, l’idée est pour le moins originale, mais la demande en Belgique est pour ainsi dire nulle. En attendant que les mentalités évoluent, Thibaut retourne travailler au job de ses rêves dans ses rêves.

4 images Faire la file pour vaccin © Getty Images