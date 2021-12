Le jeu d’arcade tente un retour dans la capitale

Luna Parks: le retour? - On n'est pas des pigeons (166/183) - 10/12/2021 Le Luna Park: ringard ou pas? Gamestate, une grande marque néerlandaise de Luna Parks a décidé de s'installer à Bruxelles avant Anvers et Liège. Céline Liégeois était de la partie pour l'ouverture à Bruxelles. Les jeux d'arcade, Flipper, Mario Kart et autres, sont là, dans une salle, à découvrir ou à redécouvrir. Mais à l'heure des consoles et des smartphones, pourquoi donc jouer dans une salle? Précision: les jeux d'arcade ne sont pas des jeux de hasard mais bien des jeux d'adresse et les cadeaux à gagner sont des petits lots uniquement. Les Luna Parks, populaires dans les années 80, en déclin ensuite, le pari de leur grand retour peut sembler osé.