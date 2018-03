Le groupe français Casino a ouvert son premier Franprix en Belgique

Du bio et du vrac

Franprix a mis l'accent sur le bio et le vrac. On retrouve d'ailleurs tout un rayon de la marque Belge Etiquable qui propose des produits Bio, naturels et produits dans le respect de l'agriculture paysanne. Franprix propose les produits classiques en vrac: des noix, des graines, des lentilles... Plus original, vous pouvez aussi acheter du vin bio en vrac. Une tireuse à vins, avec du blanc du rosé et du rouge est à votre disposition. Vous avez le choix entre des vidanges de 50 et 75cl. En bas, vous avez une autre tireuse avec de l'huile d'olive bio d'Espagne et du vinaigre de vin bio de France.

Autre originalité, Franprix propose trois types de machines pour faire du jus frais pressé à la minute: jus d'oranges, de pamplemousse ou de grenade.