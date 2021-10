Le fromage au lait cru belge est-il menacé ?

Menacé, non. Mais la méfiance des consommateurs existe et le fromage au lait cru a souvent mauvaise presse.

"Avec ces fromages au lait cru, pas d’uniformisation de goût , mais au contraire une diversité énorme qui dépend de la région , du troupeau et du savoir-faire de l’artisan fromager ", explique Pascal Fauville , Premier Fromager de Belgique. Pascal a été couronné au concours national en 2010 et vice-champion du Mondial du Fromage à Tours en 2013.

La grande distribution préfère les fromages pasteurisés. Plus sûrs au niveau de leur composition et donc, de la santé des consommateurs. Certes, mais moins "vivants" que ceux au lait cru.

Ils nous détaillent leurs objectifs: " On établit une fiche technique pour chaque fromage afin de donner un retour à chaque éleveur fromager. De cette façon, s’il y a un souci au niveau de la fabrication proprement dite, on va ensuite les aider bénévolement. Et s’il le désire, à l’améliorer les 12 et 13 janvier 2022 . Nous voulons donner un coup de pouce à l’ensemble des producteurs présents au concours dans leur recherche de qualité."

Lundi 18 octobre, à l’atelier du Vieux-Sart à Wavre, 68 fromages à base de lait cru de vache, chèvre, brebis et bufflonne de 23 paysans fromagers ont été analysés et dégustés par huit goûteurs au nez fin.

Justine Mouget est productrice à la Ferme l’Espérance à Chiny et a été lauréate l’an dernier : " L’an dernier ,je me suis dit que c’était un petit concours, mais au final, les retombées ont été très grandes. Beaucoup de nouveaux clients sont venus et puis, cela fait du bien aussi d’être reconnu."

On découvre des choses sur leur troupeau, leur traite, et surtout, leur inventivité au niveau du visuel. Mais aussi et surtout des recettes et des goûts.

Cette année, Justine est dans le jury. Et c’est une autre paire de manches. " C’est difficile de juger le travail de mes collègues; mais en même temps, c’est très intéressant de voir leur travail, et de l’analyser. On découvre des choses sur leur troupeau, leur traite, et surtout, leur inventivité au niveau du visuel. Mais aussi et surtout des recettes et des goûts. "