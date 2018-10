Le food market, ce concept de restauration en plein succès

Ils sont peu nombreux les restaurants qui se targuent de servir 15 000 couverts chaque semaine! Et pourtant, c'est le lot habituel des food market parisiens. Le principe est simple : en un seul lieu sont rassemblés une série de bars et restaurants. Les terrasses sont communes, ce qui permet à tous les convives de sélectionner le type de cuisine qui leur convient.

La Belgique en retard

Ces halles gourmandes existent dans de nombreuses villes européennes, mais sont arrivées sur le tard en France. Et en Belgique, on les attend toujours. Enfin, il existe bien une version miniature dans le City 2 bruxellois ou une plus importante à Anvers, mais cette dernière est "temporairement" fermée. Bref, rien qui ressemble aux méga-concepts parisiens. Nous nous sommes rendus chez le dernier en date, la Felicita, qui a ouvert ses portes au mois de juin. Dans un ancien entrepôt de la SNCF, 4 500 m² sont dédiés à l'expérience alimentaire avec une dizaine de bars et restaurants italiens. Ils appartiennent tous à l'enseigne tendance Big Mama, qui possède déjà plusieurs restaurants dans la capitale française. Les employés sont de vrais italiens préparant de la nourriture importée en droite ligne d'Italie.

Dans la gare de Lyon, c'est Ground Control qui s'est installé dans un ancien centre de tri postal. Une douzaine de cuisines asiatiques, africaines, mexicaines ou même danoises sont présentes, aussi bien sur l'immense terrasse extérieure que dans le hall proprement dit. Ici, le food market est géré par une société d'événements, qui s'occupe des bars tout en prélevant une commission sur les recettes des restaurateurs. Mais Groud Control se veut aussi un lieu de vie et de rassemblement, avec ses magasins, ses ateliers, ses concerts, sa radio et même son photographe et son coiffeur. On y vient pour manger, bien sûr, mais aussi pour faire une partie de baby-foot ou de tennis de table. Une discothèque est même installée dans une carlingue d'avion (reconstituée).

Un succès impressionnant

Ground Control existe depuis cinq ans mais a déjà déménagé plusieurs fois car le but est d'occuper temporairement des friches dans la ville. Par contre, quel que soit le lieu, le succès est toujours au rendez-vous. Deux mille personnes par jour, encore plus le week-end, foulent les pavés privés de ce village dans la ville. C'est probablement ce qui justifie la réussite des halles gourmandes. Profiter du calme, de l'espace et des activités ludiques. Un peu branché, le food market vise principalement les jeunes en proposant des plats aux tarifs abordables. On est aussi dans la tendance de la nourriture saine, du circuit court, du recyclage. Bref, en plein dans l'air du temps. Et il n'est pas impossible que de tels food market débarquent bientôt à Bruxelles. Ground Control ne cache d'ailleurs pas ses ambitions. Ce ne sont certainement pas les friches industrielles qui manquent...