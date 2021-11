Le fluor : quel dosage pour les petits ?

"On imaginait que ça allait s’incorporer à la masse de la dent et la rendre plus solide", explique Michel Devriese , dentiste et expert auprès du Conseil Supérieur de la Santé . "Mais ce qui est important, c’est de renforcer la surface de la dent, tout au long de la vie. Et le meilleur moyen, c’est d’être en contact avec le dentifrice fluoré."

C’est une mauvaise idée de penser que plus on a de fluor, au mieux on protège ses dents.

Si le dentifrice au fluor est à ce jour le meilleur allié contre les caries, respecter la juste dose est important. "C’est une mauvaise idée de penser que plus on a de fluor, au mieux on protège ses dents", poursuit Michel Devriese.

Une consommation excessive de fluorure peut avoir des effets néfastes, surtout lors du développement des dents, et entraîner une fluorose, qui se manifeste par des taches blanches sur les dents, qui peuvent devenir jaunes ou brunâtres. Pour éviter tel désagrément, les dentistes ne recommandent donc plus de compléments fluorés, dans le cadre d’une bonne santé dentaire et d’une bonne alimentation.

Trop de fluorure peut donc être néfaste. Trop peu n’est pas recommandé. Comment s’y retrouver ?