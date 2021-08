Le filtre écologique Instagram d'Orange: un éco-geste f(utile) ?

Vos selfies, stories et films en streaming représentent 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et équivalent à deux fois plus que tout le secteur aérien. Ce n'est pas pour autant qu'il faut retourner au temps des cavernes ! Nous ne pouvons plus nous passer d'internet. C'est pour ces raisons qu'Orange a développé un Eco Filter Instagram à placer sur vos photos et stories Instagram et Facebook. Est-ce suffisant pour limiter notre impact sur l'environnement quand nous surfons sur internet ? Démonstration et guide d'éco-gestes​​​​​​ à adopter pour y contribuer à notre échelle.

Le stockage d'une photo consomme énormément d'électricité

5 images Electricity from fossil fuels, conceptual image © Getty Images

En quelques secondes, les données de vos photos vont passer par un réseau d'antennes-relais, puis seront acheminées sur des centaines de kilomètres jusqu'à des data centers, de gigantesques entrepôts qui tournent 24 heures/24. C'est le Cloud, là où sont stockées vos données. Pour stocker vos vidéos et photos, le Cloud consomme beaucoup d'électricité. Or aujourd'hui, deux tiers de l'électricité au niveau mondial sont fabriqués à partir d'énergies fossiles. L'impact environnemental moyen d'un utilisateur sur Instagram est de 18,6 grammes équivalent CO2 par jour. Selon Greenspector, spécialiste français du numérique responsable, "l'impact environnemental moyen d'un utilisateur sur Instagram est de 18,6 grammes équivalent CO2 par jour, soit l'équivalent de 166 mètres parcourus en voiture chaque jour." Un petit trajet qui concerne 500 millions d'utilisateurs par jour ! Pour objectiver ces données: Instagram pollue autant qu'une voiture qui ferait 2 000 fois le tour de la Terre; soit plus que la distance qui sépare celle-ci de la planète Mars !

Comment fonctionne cet Eco Filter ?

5 images Father and son looking at smartphone together at home © Getty Images

S'il y a moins de données à transférer et à stocker, c'est moins d'énergie à fournir. L'idée de l'Eco Filter, c'est de réduire la taille des photos et des vidéos qui vont être enregistrées sur le smartphone et transiter via l'application Instagram sur les réseaux. C'est ce que nous explique Thomas Corvaisier, fondateur de Greenspector: "L'idée de l'Eco Filter, c'est de réduire la taille des photos et des vidéos qui vont être enregistrées sur le smartphone et transiter via l'application Instagram sur les réseaux pour réduire l'impact environnemental lié à ce volume de données sur le réseau et sur les smartphones des utilisateurs." Mais est-ce suffisant ? David Bol, professeur à l'Ecole Polytechnique de Louvain, répond à la question: "Ce n'est pas mauvais de le faire soi-même et de se dire qu'il faudrait que les autres le fassent. Mais il faut aussi réaliser que ce n'est pas ça qui va, sur le long terme, nous permettre de suivre les Accords de Paris et de réduire de 8% par an (ndlr. les émissions de gaz à effet de serre), alors que le numérique croît chaque année."

L'industrie a les mains dans un engrenage

5 images Concept technologie de communication 5G. Ville intelligente. © Getty Images

D'un côté, l'industrie nous vend des smartphones et de la 5G, et de l'autre, elle nous dit de ne pas polluer en mettant un filtre. David Bol estime qu' " il est difficile de se positionner dans la tête des gens de chez Orange. Il y a beaucoup de personnes qui sont en fait dans le domaine bien intentionnées. Qui réalisent l'impact croissant du numérique. " Elles ont les mains dans un engrenage qui ne fait que pousser à la croissance des usages. Selon lui, ces personnes se disent : "on va trouver une solution". Et donc, elles agissent en tout état de cause de manière tout à fait sincère dans la proposition de solutions. Il poursuit: " Mais elles ne font pas un pas de recul, un pas en arrière, pour se rendre compte qu'elles ont les mains dans un engrenage qui ne fait que pousser à la croissance des usages. " (Un filtre.. ) n'est pas suffisant pour changer la manière dont l'industrie numérique est construite. L'industrie numérique est motivée par la performance. Elle évolue en permanence. Après la 5G, il y aura la 6G. Et pour cela, il faudra un nouveau smartphone et de nouvelles antennes-relais etc. Cela ne s'arrêtera donc jamais. Nous proposer un Eco Filter pour nos photos et vidéos sur Instagram et Facebook, conclut-il, " Soit c'est du greenwashing et c'est mesquin. Soit c'est sincère et honnête, mais pas suffisant pour changer la manière dont l'industrie numérique est construite."

Même si nos petits éco-gestes ne sauveront jamais la planète sans l'effort de l'industrie, adoptons-les quand même !

5 images Man reading email on tablet © Getty Images

Voici notre guide de trucs pour limiter à votre échelle votre impact sur l'environnement quand vous utilisez internet. Vider régulièrement la boîte à emails Eviter les emails inutiles (OK, par exemple) Alléger le Cloud en y stockant le moins de données possible Eviter le transfert de données via la 4 ou 5G Eviter de regarder des vidéos ou films en streaming ou alors Opter pour une qualité d'images réduite de maximum 720 pixels Eteindre la box la nuit et quand on est absent Si vous voulez sauver la planète, il va falloir sérieusement limiter votre consommation du numérique !

