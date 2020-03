Le fax est-il mort ?

Quand on se balade sur le site de MediaMarkt, on peut encore trouver des fax à des prix très impressionnants : pratiquement 300€ ! On se demande bien qui est acheteur de ce type d’appareils en 2020…

On contacte donc le constructeur : Brother. Là, on nous affirme que sur l’année 2019, on a vendu pratiquement 1000 de ces appareils (fax ou imprimantes incluant la fonction fax) sur la Belgique et le Luxembourg.

Parmi les clientèles citées, on retrouve majoritairement 3 :