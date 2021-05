Le Fanta bleu : derrière la nouvelle couleur, l’opération marketing

La mystérieuse boisson bleue - On n'est pas des pigeons (94/183) - 31/05/2021 La boisson Fanta affiche désormais une nouvelle couleur bleue. Il s'agit là d'une gigantesque opération marketing ciblant le public jeune. Cette opération prend la forme d'une enquête policière: sur les bouteilles se trouve un code QR qui embarque sur internet pour découvrir le goût se cachant derrière cette couleur bleue. Un mystère donc que le consommateur doit percer. L'opération, d'une durée de cinq mois, a pour but de donner une nouvelle jeunesse à la marque.

Sur les bouteilles, on trouve un code QR à scanner qui vous embarque sur internet pour tenter de découvrir le goût qui se cache derrière la nouvelle couleur. La marque avait déjà d’ailleurs mené une opération similaire l’an dernier avec un Fanta vert (qui avait finalement révélé des arômes naturels de litchi).

Qu’est-ce qu’il y a dans ce produit ? Est-ce que c’est du schtroumpf écrasé ou est-ce que c’est autre chose ?

Jean-Claude Jouret, professeur de marketing à l’IHECS et à l’ICHEC, analyse la technique : " L’idée de lancer le produit de cette manière-là, par rapport à une cible jeune, un public adolescent, débouche sur cette notion d’avoir une démarche publicitaire ludique. Avec une recherche, un jeu, un échange et donc un échange aussi sur les réseaux sociaux. On sait que les jeunes sont très friands des réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment toute une réflexion derrière cette méthode de modification de la couleur et cette volonté aussi de jouer le mystère pour amener le consommateur lui-même à combler cette part de mystère. "