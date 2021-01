Le do-it-yourself boosté par la crise

Brainbox, c’est une pionnière en Belgique francophone. Depuis 40 ans, cette société est en croissance continue. Petit à petit, mais sûrement, le DIY (Do It Yourself) s’est fait une place dans le monde de la construction.

On peut faire du DIY dans tous les domaines maintenant !

Depuis la crise, la tendance s’accélère, comme en témoigne Philippe Fondu, le directeur de Brainbox : "La tendance DIY a pris de l’ampleur pendant cette crise sanitaire. Brainbox n’a pas participé au salon de Batibouw, un très gros salon qui nous apportait quand même beaucoup de demandes de devis, et on parvient en fin d’année 2020 à arriver à la même quantité de demandes de devis. La demande est forte. Le Belge a toujours une brique dans le ventre. Il a de plus en plus la possibilité en tant que particulier d’avoir du temps libre. Mais, surtout le DIY, on commence à le voir dans tout depuis une dizaine d’années. Si demain, vous voulez faire une vidange d’huile et que vous habitez dans un appartement et bien vous savez louer un emplacement pour aller justement faire votre vidange."

Jérôme Beaurain, directeur de Techniself, une autre société qui propose des kits prêts à monter confirme la tendance : "Ça prend de l’ampleur dans tous les domaines, le DIY. Il y a des gens maintenant qui font leur maison même totalement eux-mêmes. On voit ça aussi dans la réparation d’électroménager, dans la réparation automobile. Le DIY est vraiment en plein essor, dans tous les domaines. On a tellement du mal à trouver des corps de métier disponibles. Les gens aiment bien avoir leur budget en main et tous leurs travaux entre leurs mains."

Jérôme Beaurain y voit une autre cause : "Les crédits hypothécaires sont fort bas. Il y a beaucoup de choses qui poussent les gens à revoir leurs crédits, à faire des prêts travaux. Il y a beaucoup de nouvelles constructions aussi. Les gens restent persuadés que l’immobilier est un bon investissement."

En travaillant de cette manière, on peut réaliser des économies de main-d’œuvre jusque 40, 50% !

Cédric Vielvoye, le responsable marketing de Self-Energie, une troisième société spécialisée dans le DIY, confirme à son tour la tendance. Pour lui, la forte demande actuelle s’explique surtout par un souci d’économie de la part des particuliers : "C’est un sujet qui est porteur. Il y a une volonté de faire des économies. En travaillant de cette manière, on peut réaliser vite des économies de main-d’œuvre qui vont jusque 40, 50%."

Faire des économies, palier à un manque de professionnels disponibles, accroissement du temps libre, généralisation du phénomène DIY, investissement dans l’immobilier, toutes ces explications valaient avant la crise sanitaire et se poursuivent aujourd’hui. Avec la crise, d’autres causes sont venues booster davantage la tendance.