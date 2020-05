Les grignotages, les apéritifs, de bons petits plats plus copieux, la redécouverte des pâtisseries maison, la sédentarité forcée ont fait que 57 % de la population se sent un peu à l’étroit au niveau de la ceinture. Les Belges ont pris en moyenne 2 à 3 kilos en deux mois.

Que s’est-il passé pour en arriver là ?

Le déconfinement, le bon moment pour inverser la tendance des kilos en trop ! - © Tetra Images - Mike Kemp - Getty Images

On a pris le temps de cuisiner, c’est une bonne chose en soi mais on n'a pas hésiter à se faire plaisir : bons pains, brioches, gâteaux, biscuits et autres saveurs sucrés ont faire fureur. En outre, quand on teste de nouvelles recettes, on ne fait pas toujours attention aux calories derrière.

Ce qui a changé également, c’est le grignotage, beaucoup plus présent durant le confinement. En travaillant chez soi, on grignote plus qu’au travail. C'est facile d’ouvrir une armoire ou encore le frigo. Et puis pour ceux qui ne travaillaient pas, l’ennui associée à de l’anxiété au vu de la situation entraînent souvent du grignotage. Evidemment pour certains, un stress important peut amener à avoir l’estomac coupé et inversement, à ne pas manger.

Autre élément qui a favorisé la prise de poids, les apéros. Les apéros en famille ou entre amis en vidéoconférence permettaient de maintenir encore un lien social. Peu ont pu se passer de ce moment privilégié, c'était l'activité attendue et incontournable de la journée ! En temps normal, c’est clair, on ne prend pas l’apéro aussi souvent. C'est plutôt réservé au week-end uniquement.