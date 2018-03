Le daith piercing: la solution contre les migraines?

Nombreux d’entre nous en sont régulièrement victimes… Les fameuses migraines. Depuis quelques temps, on parle d’une solution insolite pour en venir à bout: Le daith piercing.



Cette maladie représente un véritable handicap pour les gens qui en souffrent. Plus d’un Belge sur cinq sera confronté aux migraines au moins une fois dans sa vie, les principales concernées étant les femmes. De quatre heures à trois jours, les migraines peuvent parfois être très longues et surtout très douloureuses. Elles mènent parfois à la prise de médicament excessive qui peuvent impacter notre santé. Il est alors tentant de se tourner vers d’autres alternatives. L’une d’entre elles: le daith piercing. Il s’agit d’une anneau qui va percer le cartilage interne de l’oreille. Ce dernier est sensé se situer sur un point de pression bien précis qui, en théorie, devrait atténuer les migraines. Une solution peu coûteuse (aux alentours de 25 euros) mais est-ce que ça fonctionne? Sur internet on trouve beaucoup de témoignages. Certains sont très positifs, parlant d’un remède miraculeux, d’autres beaucoup moins convaincus déclarent qu’il ne s’agit que d’une légende.

Explication de trois perceurs

Après avoir contacté trois perceurs différents, voici ce que ceux-ci nous racontent. La première explique que le perceur sait exactement où trouver le fameux point de pression. Cependant, la suivante ne semble pas du même avis "Nous on ne sait pas où est votre point d’acuponcture pour les migraines (…), vous pouvez aller voir un acuponcteur, il va vous faire le point et nous on vous perce à cet endroit là." Enfin, le dernier nous affirme que "ce n’est pas vraiment un point de pression, c’est une zone en générale." Trois appels, trois versions différentes… Tout ça n’a pas l’air très clair.

Et les spécialistes, ils en pensent quoi?

Pour mieux comprendre, le représentant des médecins acuponcteur belge, Dr. Cuignet, nous donne son avis. Pour lui, c’est très simple : "Le daith piercing ça ne va pas fonctionner. Cette pratique n’est pas basée sur des principes d’acuponcture ou d’auriculothérapie." Dans ces techniques thérapeutiques, le dispositif n’est jamais laissé en place plus de deux ou trois semaines. "Dans le cas de ce piercing (…) qui reste des semaines, des mois ou même des années, il est fort probable que les tissus cicatrisent autour du piercing. (…) A partir de quelques semaines de toute façon, pour autant que le piercing aurait pu être utile, ne serait plus du tout utile à cause de cette cicatrisation." conclut le Dr. Cuignet. Le daith piercing n’est donc pas convaincant. Il a d’ailleurs ajouté qu’en auriculothérapie, "la zone de l’oreille qui correspond à la tête est le lobe" et non la zone percée lorsque l’on fait ce piercing.



Si vous souffrez de migraines, ne foncez donc pas tête baissée chez le perceur. Il ne s’agit malheureusement pas d’une solution miracle. Allez surtout consulter votre médecin pour être traité correctement.