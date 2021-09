Le Covid Safe Ticket à partir de la mi-octobre en Wallonie

Il sera réclamé dans les restaurants , les boîtes de nuit et plus généralement dans tout le secteur évènementiel.

Ca y est, c'est officiel, le Covid Safe Ticket (CST) sera obligatoire dès le 1er octobre à Bruxelles et à la mi-octobre en Wallonie.

On ne va pas commencer à vérifier nous la carte d’identité de chaque client, ça nous prendrait un temps fou !

Pour Pierre Résimont de L’eau Vive "Ce n’est pas une mauvaise idée, c’est sécurisant pour tout le monde. Mais n'importe qui peut prendre le pass de quelqu'un d'autre. Il suffit de se l'envoyer par WhatsApp. Et nous, on ne va pas commencer à vérifier la carte d’identité de chaque client, ça nous prendrait un temps fou !"

Même avis du côté pour le chef de l’atelier de Bossimé à Namur, Ludovic Vanackere "Tant qu’on peut nous permettre de continuer à ouvrir, je suis prêt à suivre."

Si vous avez une table de six et qu'il y a en qui n’ont pas le pass en ordre, ça va être assez compliqué à gérer.

Pour Olivier Bourguignon chef au D’Arvil, il va falloir trouver les mots justes. "Il va falloir faire ça en trouvant les bons mots sans choquer le client. Si vous avez une table de six et que malheureusement dans les six, il y a des gens qui n’ont pas le pass en ordre, ça va être assez compliqué."

Pour les restaurateurs interrogés, si le pass sanitaire est demandé, on devrait permettre de laisser tomber le masque durant le service en salle histoire de retrouver les sourires.