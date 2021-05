Le coussin pour chien : un endroit refuge indispensable

Chiens: le bon coussin - On n'est pas des pigeons (92/183) - 28/05/2021 Dans l'espace santé, Bénédicte, la vétérinaire, présente quatre modèles de coussins pour chiens avec pour chacun les avantages et les inconvénients. C'est important car le chien est un gros dormeur ( 12 à 14 heures ). Entre le low-cost au tissu très mince, le deuxième qui n'est pas déhoussable, le troisième tout doux et anti-stress et le quatrième fait en Belgique, c'est ce dernier qui séduit la vétérinaire. Il a une housse velcro, en tissu épais et il est garni à l'intérieur de billes de liège qui prennent bien la forme du chien. On peut de plus broder son nom sur la housse.