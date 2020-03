Le confinement en chanson : des jeunes musiciens ont créé un clip

Dans la famille Izoar, ils sont tous musiciens. Pour chasser l’ennui, ils ont créé un clip en quelques jours en faisant une reprise de "Take me home" de Country road où ils racontent leur confinement.

On voulait passer le temps et faire autre chose que rester dans le canapé, alors on a fait un clip !

Dans la famille, ils sont tous musiciens. Il y a notamment les deux frères : Théau, 21 ans étudiant en science politique, Augustin, 23 ans, compositeur image et le Cousin Rémi, 25 ans, ostéopathe. Ils jouent du piano, de la basse, du banjo, du violon, de la clarinette, des percussions… Un vrai orchestre ! Et comme l’ennui booste la créativité, les 3 comparses se sont mis à l’écriture en rigolant et ils ont fait un clip en 3 jours. Ils y revendiquent un amour fraternel avec beaucoup d’autodérision.

Ce confinement nous permet de nous retrouver en famille.

En ce moment, ils vivent à 6 sous le même toit. Si parfois, ils se sentent un peu à l’étroit, la communication reste harmonieuse. Ce confinement leur permet de retrouver des moments familiaux, de cohésion où ils discutent et où ils sont bien ensemble : "on fait du sport, des jeux de société, de la cuisine, les courses et on compose aussi bien sûr !". "On ne joue pas tous en même temps tout le temps sinon cela serait la cacophonie, on ne s’entendrait plus et les voisins ne seraient pas d’accord…" souligne Théo.

Rémi explique que c’est aussi pour briser la solitude des personnes seules dans ce confinement : " on voulait leur donner de la joie, du bonheur et de la fraîcheur. " Et les retours sont tellement positifs qu'ils ont donc décidé de continuer sur leur lancée, n deuxième clip devrait voir le jour très prochainement. A suivre...