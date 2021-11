Le complémént capillaire: la nouvelle génération de perruques

Démo: le complément capillaire - On n'est pas des pigeons (146/183) - 10/11/2021 Rodolphe Le Provost, du Centre du Cheveu à Bruxelles, occupe l'espace démo des Pigeons. Il y présente le complément capillaire, soit la nouvelle génération de la perruque. Ce complément se colle avec une résine dermique appliquée à la fois sur la peau et sur le complément. Cette adhésion peut durer jusqu'à un mois. Et Rodolphe joint le geste à la parole en montrant comment, concrètement, on pose ce complément sur la tête d'Yvan, accessoiriste des Pigeons.