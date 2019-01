Le classement des meilleurs (et des pires) thons en boîte

En matière de thon en boîte, il y a de tout : le thon de luxe à 35 euros du kilo et puis des marques distributeurs à cinq euros. Qu’est-ce qui justifie ces différences? On a réalisé un test à l'aveugle et les résultats sont étonnants. Au rayon du pire, les testeurs ont pointé le thon Cora. 15 euros du kilo tout de même. En fait ce n’est même pas du thon mais de la bonite. Le thon Boni du Colruyt et le Saupiquet sont également recalés par notre jury.

Le vainqueur : Carrefour

Deux produits de marque Carrefour ont été plébiscités par nos testeurs : un Thon blanc Carrefour à 6 euros/kg. Battu de peu par le thon albacore pleine tranche Carrefour. Bien meilleur au goût par rapport aux boîtes bien plus prestigieuses. Pour le côté éthique, on vous conseille le thon issu d'un pêche durable. Malheureusement, sur les conserves, cette mention n'est pas obligatoire et donc rarement présente.

Notre classement: