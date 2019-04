Le classement des hôtels belges enfin harmonisé

Jusqu'il y a peu, l'attribution des étoiles aux hôtels belges dépendait des Communautés. Avec pour conséquence risible le fait de trouver deux hôtels identiques dans une même rue bruxelloise mais affichant un nombre d'étoiles différent. L'hôtelier avait en effet le choix de dépendre de la Communauté française ou la flamande. Ensuite, cette compétence a été régionalisée, ce qui impliquait toujours trois classements différents selon l'implantation géographique de l'établissement. Heureuse surprise, la Région Bruxelloise, qui était à la traîne, vient de voter une ordonnance calquant son système de classement sur celui d'Hotelstar Union, la fédération hôtelière européenne. Elle imite ainsi les deux autres régions belges et on en arrive enfin à une harmonisation.

Un classement revu et modernisé

Pour le consommateur, la transformation la plus visible sera celle de l'introduction de niveaux intermédiaires. Il y avait de une à cinq étoiles, mais à présent, on aura des étoiles "supérieures". Libre à l'hôtelier de monter en gamme sans répondre à la totalité des critères de l'étoile suivante. Car on n'offre pas ces étoiles à la tête de l'établissement mais sur base d'une grille de calcul assez contraignante. Pour obtenir cinq étoiles, un établissement doit en effet répondre à près de cinquante obligations alors qu'il n'en faut qu'une dizaine pour une première étoile. Ainsi, un cinq étoiles se doit de proposer des chambres d'au moins 20 m², deux suites, un voiturier, un concierge, une réception ouverte 24h sur 24, un restaurant, un bar, des machines à cirer les chaussures dans chaque chambre ainsi qu'un coffre-fort et bien d'autres services ou prestations. La décoration, la modernité ou le confort des matelas n'entrent absolument pas en ligne de compte.

Notez que les critères d'Hotelstars Union se retrouvent dans 17 pays d'Europe mais pas en France, Italie ou Espagne, qui gardent leur propre système de notation.