Les prix et les envergures seront bien différentes les unes des autres. On vous présente trois formules qui débutent à partir de fin juin pour certaines ou à partir de juillet pour d'autres : à Liège, à Namur ou au groupe Kinepolis.

C’était une des idées les plus populaires du confinement. Et si on réimaginait le cinéma façon " American Graffiti " : tout le monde dans sa voiture. Si plusieurs expériences ont été tentées ces dernières années en Belgique, on ne peut pas parler d’un grand succès… Jusqu’à maintenant.

Depuis un peu plus de 2 ans, on y propose des films sur grand écran en drive-in à côté de la patinoire. Pour des évènements ponctuels comme Halloween ou la Saint Valentin, il y a 65 places à prendre pour garer sa voiture gratuitement devant un écran placé pour l’occasion. Une fois installé, en collaboration avec des marchands de la galerie, il est possible de se faire livrer un hamburger, du pop-corn ou une boisson à la fenêtre de sa voiture .

Sur place, vous pourrez commander vos boissons et encas en ligne et payer avec votre smartphone. Vos achats seront apportés par après à la voiture.

Des séances à la citadelle de Namur

Le cinéma drive-in renaît de ses cendres - © MAXIME ASSELBERGHS - BELGA

Sur l’esplanade de la Citadelle de Namur, un cinéma drive-in proposera 38 séances de films cultes.

Ils seront diffusés sur l’Esplanade de la Citadelle entre le 1er et le 19 juillet. Un évènement organisé par les sociétés namuroises Eventmore et Audio + qui ont voulu combler l’agenda devenu très vide de l’esplanade sans festival.

38 séances soit 2 par soir, avec au programme : Avatar, A Star is Born, Titanic, Le Roi Lion etc. Une sélection de classiques incontournables ! L’un des organisateurs, Vincent Larchanché, interviewé par la DH déclare : " On a choisi des films cultes ou des classiques qu’on avait envie de revoir sur grand écran, des films qui se prêtent bien à une diffusion en plein air. "

De nombreux commerçants de la ville se prêteront également au jeu à l’entrée du drive-in : un goodies-bag sera distribué avec une boisson, un paquet de chips et quelques gadgets promotionnels des partenaires namurois.

Les portes s’ouvriront à 18h et la première séance commencera à 20h, la seconde à 22h30. 160 voitures pourront être accueillies, avec de 2 à 5 personnes en même temps dans la voiture pour 25€ par véhicule. Les véhicules se gareront face à un écran géant de 100 mètres carrés et se connecteront avec leur radio à une fréquence FM pour avoir le son. Aucune sortie ne sera autorisée sauf pour aller aux toilettes, mais sans aucun son extérieur (pour éviter les nuisances sonores) et avec le port du masque obligatoire. Il sera possible de commander des boissons ou des friandises en passant commander par sms ou sur une application, un steward apportera le tout au véhicule.

Ici, pas de piétons autorisés ! Impossible de rentrer sans voiture, et les véhicules devront être à 3m les uns des autres pour respecter les consignes de distance sanitaire. L’entrée se fera par la Merveilleuse et la sortie se fera par la route de Panoramas pour fluidifier le trafic.

Il est possible de réserver sur internet vos billets et dans les points de vente " Night and Day ".

