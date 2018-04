Le choix délicat d'un sandwich emballé

On le prend souvent à la va-vite, histoire d'avaler quelque chose sur sa pause déjeuner. Oui mais en a-t-on toujours pour son argent? Les sandwiches préparés à l'américain sont-ils tous bons à grignoter? Inventaire avec cinq marques: Exki, Ma Vitalité, Déli Traiteur, Carrefour et Paul.

Au rayon sandwiches emballés, on trouve un peu de tout: jambon-fromage, poulet ou encore l’américain. C’est celui-ci que nous avons sélectionné pour le testing à l’aveugle. D’abord, parce qu’il doit être très frais. Ensuite, parce que sa préparation nécessite un certain savoir-faire. De quoi permettre aux trois testeurs qui sont tous gastronomes de bien faire la part des choses.

Résultat après dégustation de chaque sandwich, les avis sont unanimes. Le meilleur est celui préparé par Exki, même si le pain n’est pas parfait. Son prix, assez élevé: 4,10 euros. C’est le plus cher de la sélection. En seconde position, on trouve Paul à 3,80 euros. Son sandwich a été tellement apprécié qu’il aurait pu finir premier mais après discussion entre les trois testeurs, il finit sur la deuxième marche du podium car l’accompagnement se limite à un petit cornichon. Vient ensuite Déli Traiteur dont le pain manque de saveur… Trop pâteux, pas assez cuit. Un point négatif car pour le reste (américain et accompagnement), il est bon. En quatrième position, on retrouve le sandwich emballé acheté chez Carrefour. Sans connaître sa provenance, les trois testeurs ont tout de suite reconnu la préparation faite en grande surface. Un point marquant pour ce sandwich qui n’a pas été plus apprécié que cela. Enfin, pour terminer, on a Ma Vitalité, vite choisi dans le rayon frais d’une station service. Il coûte 3,90 euros… Très cher donc vu la piètre qualité. La consistance molle du pain et la couleur orange de l’américain font peur aux trois testeurs qui sont unanimes: rien n’est bon ici.

Un rapport qualité-prix pas toujours cohérent

Conclusion: le rapport qualité/prix n’est pas toujours cohérent. Le plus mauvais sandwich coûte 10 centimes plus cher que celui de Paul, deuxième position du classement. Attention donc quand vous choisissez votre sandwich à ne pas penser que le prix est gage de qualité. Regardez bien la consistance et la couleur de la préparation avant de vous décider… Il en va de votre estomac. Deux testeurs sur trois ont eu mal au ventre après le test!