Le chien, une marchandise comme une autre ?

Chiens: des éleveurs peu scrupuleux! - On n'est pas des pigeons (130/183) - 12/10/2021 Le lundi, c'était la Journée mondiale des animaux. Depuis la pandémie et ses confinements, vous êtes nombreux à vouloir faire l'acquisition d'un animal de compagnie. Mais, en ce qui concerne les chiens, gare où vous l'achetez, certains élevages sont encore de véritables usines à chiots comme le montre Christine Lenaerts dans son enquête. Il est maintenant même possible d'acheter un chien en ligne et de se le faire livrer comme un vulgaire paquet! Heureusement, en Wallonie, il y a une volonté du gouvernement de légiférer. Et, en attendant, un conseil, fuyez les usines à chiots: sans acheteur, pas de business possible pour les éleveurs peu scrupuleux.