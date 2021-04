Le cerveau trompe-t-il le consommateur en nous ?

Quand notre cerveau nous trompe - On n'est pas des pigeons (68/183) - 22/04/2021 En ce moment, une exposition," Illusions ", se tient à la Cité Miroir à Liège qui décode les mécanismes du cerveau et nous montre que ce dernier peut nous tromper. Il y a également des exemples de cela dans la vie de tous les jours. Ainsi les supermarchés proposent dès l'entrée des télés car vous ne les achèteriez pas en fin de parcours quand votre caddie est plein. De même, dans les parcs d'attraction, les boutiques se trouvent en fin de parcours cette fois, quand un achat peut prolonger votre plaisir....

Une des illusions d’optique parmi les plus spectaculaires est certainement la chambre d’Ames, avec son sol en damier. Selon l’endroit où vous vous trouvez dans cette pièce, en vous déplaçant, vous semblez changer de taille, d'immense à tout petit. Cet effet est souvent utilisé au cinéma.

Et ces photos de Margaret Thatcher? Vous ne remarquez rien de particulier ?

"Le but est de s’amuser, mais également de faire prendre conscience que nous avons un point de vue et qu’il y a autant de points de vue que de personnes. On se rend compte que si on ne se fie qu’à son propre point de vue, on peut se tromper, d’où l’importance de croiser nos points de vue avec d’autres" nous explique Stéphane Hauwaert, le coordinateur de l’exposition.

Et il n'y a pas que les illusions d'optiques. dès l'entrée de l'exposition, toucher un mur de matériaux très différents pourra vous donner l’impression que certains sont plus chauds que d’autres.