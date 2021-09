Le CBD, on peut le fumer mais pas le consommer… Vous avez dit absurde ?

Le CBD, cannabis sans psychotrope, peut être commercialisé. Mais, absurdie, s'il peut être fumé, par contre, il ne peut être bu en tisane. Il ne peut pas être mangé non plus. Le CBD à fumer est en fait soumis au même régime que le tabac. Il est donc pourvoyeur d'accises et remplit ainsi les caisses de l'état. Par ailleurs, les huiles de CBD sont malgré tout en vente libre. Hypocrisie ?

CBD: en fumer, oui; en boire, non ! - On n'est pas des pigeons (117/183) - 23/09/2021 Le CBD, cannabis sans psychotrope, peut être commercialisé. Mais, absurdie, s'il peut être fumé, par contre, il ne peut être bu en tisane. Il ne peut pas être mangé non plus. Le CBD à fumer est en fait soumis au même régime que le tabac. Il est donc pourvoyeur d'accises et remplit ainsi les caisses de l'état. Par ailleurs, les huiles de CBD sont malgré tout en vente libre. Hypocrisie ?

Le CBD (cannabidiol), c’est une version ultra " light " du cannabis. Il n’est pas considéré comme psychotrope. Le CBD peut donc être commercialisé et il est utilisé dans différents produits relaxants, comme des huiles ou des produits cosmétiques. On peut sans problème en acheter pour le fumer ! En Belgique, on ne peut pas le retrouver dans des produits alimentaires. En revanche, et ça peut paraître étonnant, on peut sans problème en acheter pour le fumer.

© Tous droits réservés Dans les CBD store, magasins spécialisés, comme la chaîne de commerces " Canna-House ", on peut sans problème acheter du CBD à fumer, comme l’explique Joseph Ergen, CEO de Canna-House : En usage interne ou en alimentaire comme les chewing-gums, ce n’est pas encore autorisé en Belgique. "A l’heure actuelle, on ne peut pas retrouver de CBD dans l’alimentaire en Belgique. Ici on a des produits à fumer… Il y a deux ans, il y avait un petit flou juridique sur ce produit mais maintenant c’est un produit qui est soumis aux accises comme des cigarettes, donc on peut vendre ça légalement sans problème. En usage interne ou en alimentaire comme les chewing-gums, ce n’est pas encore autorisé en Belgique." En tant que produit à fumer, le CBD est soumis aux mêmes accises que le tabac, il fait donc rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat. Du coup, la situation belge est telle qu’aujourd’hui il est autorisé de fumer du CBD, mais, en théorie, on ne peut pas en consommer sous d’autres formes.

La règle théorique dépassée par la pratique

© Tous droits réservés Tous ces produits à base de CBD sont en vente libre, donc, dans les faits, rien n’empêche le consommateur d’en acheter pour en consommer. On peut vendre des huiles de CBD mais on ne peut pas conseiller l’huile comme usage thérapeutique. Par exemple, pour s’en faire une tisane ou même ingérer directement quelques gouttes d’huiles de CBD. Comme le confirme Joseph Ergen : "Nous, on ne peut pas vendre cette huile comme étant une huile alimentaire, mais forcément les clients se sont renseignés, ont vu des blogs, surtout qu’en France ils peuvent vendre cela comme étant une huile alimentaire et donc ils savent comment l’utiliser. Nous, on peut vendre des huiles de CBD mais on ne peut pas conseiller l’huile comme usage thérapeutique. Mais effectivement, on a beaucoup de clients qui viennent pour acheter l’huile de CBD et les fleurs de CBD".

Du CBD aussi dans certaines pharmacies

Ces produits à base de CBD peuvent se retrouver parfois chez certains pharmaciens même s’ils ne sont pas tous d’accord sur leur efficacité. Mais là aussi, il s’agit toujours de produits à usage externe exclusivement. Arnaud Lambert pharmacien à Namur : " Je pense que si les firmes qui produisent ce genre de produit devaient l’enregistrer, ou faire des études pour prouver qu’on pouvait l’ingérer et l’utiliser en usage interne, ça leur coûterait beaucoup plus que de mettre usage externe. Et puis débrouillez-vous quand vous êtes chez vous… ". Alors voilà, même si ça peut paraître paradoxal, en Belgique aujourd'hui, fumer du CBD est autorisé mais l'ingérer reste théoriquement interdit.

