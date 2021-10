Le cauchemar de l'acné: voici comment en sortir

Se laver le visage avec des savons doux (savon sans savon, proche du ph de la peau), pas trop agressifs. On évite les produits pour peau grasse qui peuvent assécher la peau. Le sébum est une protection de la peau, si on l’enlève, la peau va se sentir agressée, et va reproduire du sébum pour se protéger.

Se laver le visage avec des savons doux (savon sans savon, proche du ph de la peau), pas trop agressifs. On évite les produits pour peau grasse qui peuvent assécher la peau. Le sébum est une protection de la peau, si on l’enlève, la peau va se sentir agressée, et va reproduire du sébum pour se protéger.

Utiliser un soin trop asséchant pour peau grasse peut aussi être une mauvaise idée et ne peut pas être suffisant. Mieux vaut hydrater sa peau le matin et utiliser un soin pour l’acné le soir sur peau propre.

Utiliser un soin trop asséchant pour peau grasse peut aussi être une mauvaise idée et ne peut pas être suffisant. Mieux vaut hydrater sa peau le matin et utiliser un soin pour l’acné le soir sur peau propre.