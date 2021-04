Le casse-tête du vélo dans le train

Prendre un vélo dans le train ne pose aucun problème s'il s'agit d'un vélo pliable. Par contre, en ce qui concerne les vélos non-pliables, c'est moins évident. A la gare, il faut commencer par payer un supplément, ensuite monter et descendre les escaliers ce qui est déjà tout un sport. Enfin, arrivé sur le quai, il faut trouver le bon wagon avec l'aide du contrôleur de service et y attacher son vélo. Et, cela va de soi, il faut recommencer tout en sens inverse une fois à destination. Tout un sport donc mais la SNCB va s'efforcer d'améliorer les choses, elle a promis.

Rouler à vélo, c'est tendance. Combiner vélo et train , c'est une formule qui a son succès. Mais comment cela se passe-t-il en réalité ? On a testé.

Ce n'est pourtant pas toujours aussi facile. S'il y a du monde, c'est plus compliqué de trouver le chef de train et on est moins bien reçu, car un voyageur à vélo met le train en retard.

Quand on voyage en train avec son grand vélo, il y a un supplément de 8 euros aller-retour, ce qui n'est pas le cas avec un vélo pliable. C'est le contrôleur du train qui indique où entreposer le vélo, et il arrive qu'il aide à le débarquer.

Un peu beaucoup comme les montagnes russes: on monte, on descend, on remonte, on redescend, encore et toujours, pour passer d'un quai à un autre. S'il y a du monde et que le temps presse, il faut monter là où le chef de train l'indique. Le personnel répond toujours présent, mais il arrive que le vélo trouve une drôle de place pas très pratique en travers d'une porte par exemple.