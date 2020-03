Le casse-tête des poubelles et encombrants

C’est une des conséquences du confinement : à force d’être chez soi, certains en viennent à ranger, trier et donc devoir jeter. Oui mais… Que faire de tout ça et des poubelles ? Tour d’horizon de ce qui est encore autorisé, à l’heure où de nombreux recyparcs sont fermés et où les dépôts sauvages se multiplient.

A Bruxelles…

Bruxelles Propreté annonce que la collecte des PMC, sacs bleus, ne sera pas assurée ces lundi 30, mardi 31 mars et mercredi 1 avril pour les habitants concernés par ce ramassage. De même, les sacs jaunes ne seront pas collectés les mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 avril.

L’enlèvement des déchets de jardin, les sacs verts et alimentaires, les sacs oranges, sont, quant eux, assurés aux horaires habituels.



Pour ce qui est des encombrants à domicile, ce service (sur réservation téléphonique) est maintenu.



Bonne nouvelle pour les 5 parcs à conteneurs : tous restent ouverts, mais avec des horaires adaptés. Ainsi, les recyparcs Nord, Sud, Humanité et Auderghem sont accessibles le mardi et mercredi, de 9h à 13h45. Le jeudi, vendredi et samedi, c’est de 9h00 à 16h15. A noter, le dimanche et lundi, ils sont fermés. Le recyparc Woluwe-Saint-Pierre, lui, est ouvert de mardi à samedi de 9h00 à 15h45.



Attention, pour profiter des recyparcs, il faut présenter sa carte d’identité et respecter strictement les consignes de sécurité : ouvrir soi-même le coffre de sa voiture et maintenir la distance de 1,50m avec les gens.