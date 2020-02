Le Carnaval s'invite dans On n'est pas des pigeons

Ce samedi 29 février, c’est la ville de Nivelles qui lance son carnaval avec sa 118e édition cette année. Il est le 5e carnaval le plus important de Wallonie et le 1er du Brabant Wallon !

On retrouve le même folklore qu’au carnaval de Binche mais avec une particularité : plus d’une vingtaine de groupes défilent et se répartissent en société . Tambour, Gilles de Binche, paysannes, Jean de Nivelles, arlequins… la diversité ne manque pas !

Un coût exorbitant ?

Carnaval - © Jekaterina Nikitina - Getty Images

Connu pour ses impressionnants costumes et ses traditions, le carnaval n'est pas du tout pris à la légère, le coût derrière non plus.

" Ça revient entre 1000 et 1500 euros par personne pour une saison de carnaval, en comptant toutes les activités qui ont lieu avant aussi " nous explique Benoît Giroul.

Comme à Binche, dès trois quatre heures du matin, on boit du champagne et on mange des huîtres. Mais à Nivelle, ce que l’on adore par dessus tout, c’est la tarte al djote. Elle a une place particulière dans le carnaval. On ne manque pas de terminer les festivités par la tarte.