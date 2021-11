Le canicross, une activité sportive de saison très abordable

Le moteur de l’attelage, c'est la complicité entre le maître et l’animal, une relation qui se construit petit à petit comme nous l'explique Xavier Ramboux, vétérinaire chez Altervet centre de physiothérapie et de médecine alternative :

Il y a une évolution dans le travail à faire avec le chien. Le canicross se pratique de façon intensive après un an mais avant ça, on s'est entrainé progressivement avec le chien, on l’a habitué, on a fait du renforcement musculaire.

On a tout simplement développé l’esprit d'équipe entre le maître et son animal.