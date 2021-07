Le calendrier des fruits et légumes de saison de Carrefour: vraiment de saison ou pas vraiment ?

Mais encore faut-il qu'ils soient vraiment "de saison" ! Et ça, ce n'est pas toujours le cas malgré les promesses avancées par les supermarchés. Retour sur le joli mois de mai sur le site de Carrefour qui proposait de privilégier à ce moment-là l'asperge verte, l'asperge blanche et ... l'aubergine.

"Privilégiez les fruits et légumes de saison" ! Oui, thumbs up, pouces levés, bien sûr, on est d'accord. C'est bien mieux: pour une question de goût, de soutien aux producteurs locaux et pour diminuer notre empreinte carbone.

Confirmation chez François Wiaux , docteur en sciences agronomiques et chercheur indépendant en agro-écologie, mais également maraîcher à Mont-Saint-Guibert , dans le Brabant Wallon. " Cela fait la sixième année que je cultive des légumes... Des aubergines, au mois de mai, en Belgique, cela me paraît difficile." Il nous montre ses plants: "Elles n'ont pas encore fait de fleurs, et donc, les premiers fruits qu'on va pouvoir récolter, ben, ce sera mi-juillet, quelque chose comme ça."

En ironisant, on pourrait dire: "Mais, mon bon monsieur, il n'y a plus de saison. Et le mois de mai a été très frais cette année, vous en conviendrez." Mais, ça ne répond pas à notre interrogation: comment les aubergines de chez Carrefour peuvent-elles être de saison ? Nous avons demandé si ce n'était pas un peu tromper le consommateur de dire que le légume de saison au mois de mai, c'est l'aubergine.

... on peut la faire pousser en serre, c'est tout à fait légal. C'est quelque chose qui se fait pour de nombreux fruits et légumes.

Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour Belgium : "Ce n'est pas spécialement maintenant. Mais on peut la faire pousser en serre, c'est tout à fait légal. C'est quelque chose qui se fait pour de nombreux fruits et légumes. Et qui se fait par de nombreux acteurs du marché. Ce n'est pas propre à notre enseigne."

C'est exact: les autres supermarchés vendent aussi des aubergines, toute l'année. Mais, eux, ne les renseignent pas sur leur site comme "légume de saison" en Belgique au mois de mai.

Et si on lit sur le site "Fruits et légumes de saison: aubergine pour le mois de mai", on pense que les aubergines poussent en Belgique.

Siryn Stambouli estime qu'il faut faire la part des choses entre la saison belge et la saison d'autres pays. Elle confirme que son enseigne répond à une exigence des clients: : " Le client demande ces références toute l'année, donc on en propose, mais beaucoup moins quand ce n'est pas la saison. Et donc ici, pour l'aubergine, on aura une seule référence évidemment, parce que ce n'est pas du tout la saison dans notre pays."