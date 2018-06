Le bracelet Kingii: un accessoire pour éviter la noyade

Dans l'eau, même un très bon nageur n'est pas à l'abri d'une difficulté, d'un malaise, ou encore d'un essoufflement... Pour éviter ce genre de situation, il existe un bracelet, le bracelet Kingii, destiné à tous ceux qui aiment prendre le large avec plus de sécurité...

"Première analyse, on dirait que c'est un système avec une petite bouteille sous pression qui va fonctionner une seule fois. La bouteille est interchangeable mais il faudra la changer à chaque fois. Le volume doit être suffisant pour tenir un nageur à la surface, mais par contre, d'après le mode d'emploi, il semblerait que la personne doit être absolument consciente" explique Jacques Degrèves, Moniteur fédéral de plongée et Président du Club CHASA.

Un test mené avec un club de plongée

Pour ce test nous avons fait appel à un Club de plongée, le "Centre Houdinois d'activités Sub-Aquatiques". Jacques a testé le bracelet, Giulio, lui, assiste notre cameraman à l'image. Lorsque tout le monde est en place, Jacques est à 3,50 mètres de profondeur, il peut actionner le bracelet. Une fois la manette actionnée, la bouée se gonfle instantanément. Jacques remonte alors à la surface en tenant la bouée contre son torse... Impressions : "Le ballon se gonfle très vite. Le déclenchement est facile. Mais la traction est assez forte sur le bras, et donc il faut une certaine force pour le garder près du corps, ce qui est expliqué dans le mode d'emploi. Il faut le serrer contre la poitrine, en principe, et arrivé en surface, il faut retrouver son équilibre et se coucher dessus. Cependant, il faut être conscient pour que cela fonctionne". Autre constat : avec une bouée au bras, c'est très compliqué de nager... "Il faut juste utiliser ça comme une bouée de secours et attendre que les secouristes viennent vous chercher".

La bouée est destinée à un nageur au poids maximum de 130 kilos. Accrochée au bras de Jacques, la bouée a réussit à nous ramener à la surface. "C'est bien pour des nageurs, peut-être pour des gens qui feraient de la planche à voile ou qui courent le risque de se retrouver loin en mer seuls. Maintenant, je pense que ces gens-là ont aussi des costumes qui leur permettent de flotter. Mais pour des nageurs, ça peut être une sécurité", termine Jacques.

Après une première utilisation, il convient de replier la bouée, et de visser une autre cartouche. Coût de ce bracelet avec les frais de port: 89,90 euros.