Le boom des caméras qui dépistent la fièvre

Constantin Kinart, son gérant, nous a accordé une interview malgré son emploi du temps très chargé en cette période de déconfinement. Car, il y a en effet du pain sur la planche pour cette société de seulement trois effectifs et d’à peine un an d’existence. Elle a clairement trouvé le bon filon : l’installation de systèmes de dépistage de la fièvre.

Comment ça fonctionne ?

Solution 1 : Caméra thermique portative de dépistage de la fièvre - © Secureasy Solution 2 : Caméra thermique de dépistage de la fièvre à reconnaissance faciale - © Secureasy Solution 3 : Caméra thermique de dépistage de la fièvre intégrée - © Secureasy

La jeune société propose plusieurs solutions en fonction de la taille de la structure à sécuriser.

Nous avons tout d’abord la caméra portative, c’est un peu comme un pistolet, un thermomètre laser que l’on peut trouver en pharmacie, à la seule différence que celui-ci peut permettre de détecter à plus d’un mètre cinquante, donc en respectant les distances de sécurité. Une deuxième solution, c’est une caméra thermique à reconnaissance faciale. Ça, c’est installé sur une borne, et donc, il n’y a pas besoin d’un contact humain. C’est relié à un écran de contrôle qui émet une alerte automatiquement. Et alors, on a aussi une troisième solution, qui est beaucoup plus précise mais qui est plus onéreuse aussi, qui est plus prévue pour les grosses structures, c’est une caméra thermique qui est placée sur un pied ou sur un support fixe, avec un deuxième appareil qui va permettre d’échelonner la mesure de la température en fonction de la température de l’environnement. "

Quel que soit l’un de ces trois dispositifs, une alerte se déclenche quand une personne passant devant la caméra émet une température corporelle supérieure à un plafond déterminé. " On peut la configurer au souhait du client, maintenant, nous, ce qu’on conseille de faire, c’est de régler le système aux alentours de 37,3 degrés ou 37,5 degrés. " C’est plus bas que les 38 degrés, qui sont reconnus comme température anormalement élevée et comme symptôme potentiel du covid-19, mais le réglage des caméras tient compte de leur marge d’erreur.

Avec la version portative, la personne s’affiche à l’écran en rouge si sa température est trop élevée. " Pour les autres solutions qui sont reliées à un moniteur et un opérateur, là, c’est sur le moniteur que ça va s’afficher. " Après libre au responsable des lieux d’intervenir dans un certain sens avec la personne détectée comme présentant une température élevée. " On conseille d’établir un plan d’action propre à leur structure, donc, ça peut être d’écarter la personne et de la conseiller d’aller voir son médecin. On met généralement nos dispositifs à l’entrée pour éviter que la personne qui a de la température, n’entre dans le bâtiment, dans l’entreprise ou dans l’administration. Certaines de nos solutions peuvent être intégrées à un système de contrôle d’accès. Si l’alerte est rouge, la barrière ne s’ouvre pas par exemple."