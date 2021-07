Le bois à prix d'or: une tuile pour la construction

Si vous vous êtes lancés dans la construction ou la rénovation récemment, l’information ne vous a pas échappé. Depuis quelques mois, le prix du bois s’est envolé. Au même titre d’ailleurs que le prix d’autres matières premières, comme le métal ou le plastique. En six mois, certains bois de sciage ont vu leur prix carrément doubler. On parle de pénurie mondiale, mais qu’en est-il vraiment ? Cette hausse va-t-elle se poursuivre ? Nous avons sondé le secteur.

Pourtant du bois, il y en a

Notre enquête débute dans l’une des plus grandes scieries de Belgique, à Marche-en-Famenne. Ici, l’activité tourne à plein rendement. On débite plus de 2 500 mètres cubes de bois chaque jour. Dans cette scierie, on assiste au balai incessant de camions chargés de troncs d’arbres en provenance de la forêt. De toute évidence, du bois, il y en a. Du bois nous n’en manquons pas. Le problème, c’est le rythme auquel il doit sortir pour répondre aux exigences du marché. " C’est vrai ", nous explique François Deneufbourg, Responsable Développement auprès de l’Office Economique Wallon du Bois. " Du bois nous n’en manquons pas. Le problème, c’est le rythme auquel il doit sortir pour répondre aux exigences du marché. C’est un contexte qui n’est pas seulement lié à la Belgique; c’est un contexte qui est lié à la situation économique du monde entier ".

Des prix gonflés en quelques mois

Pendant la crise sanitaire, plus de vacances, plus de loisirs. Beaucoup de consommateurs ont réorienté leur budget vers la construction ou la rénovation. C’est particulièrement le cas en Chine et aux Etats-Unis. Résultat : la demande a explosé au niveau mondial. Mais, comme de nombreuses entreprises ont dû arrêter leur activité durant le confinement, elles ont rapidement vidé leurs stocks et n’ont pas eu le temps de se réapprovisionner pour répondre à la demande très forte. C’est la loi de l’offre et de la demande qui a donc gonflé les prix en quelques mois.

Le secteur de la construction tire la langue

Cette situation impacte directement le secteur de la construction. Retards de chantier, mais aussi budgets qui explosent. Pour les clients, la note est parfois salée. Nous nous sommes rendus sur un gros chantier de rénovation, à Crisnée, en Province de Liège. Les travaux sont assurés par une société spécialisée dans les constructions en bois. Et, en ce moment, le patron en voit de toutes les couleurs. On parlait d’une augmentation moyenne de 10% mais, là, on est plutôt de l’ordre de 15 à 20% sur l’enveloppe générale d’un chantier. " Nous ne sommes pas encore paralysés " , explique Xavier Lathouwers. " Mais on a déjà épuisé nos réserves de stock, donc ça devient compliqué. Il n’est pas impossible qu’à un moment donné certains chantiers soient à l’arrêt à cause d’un manque de fourniture ". Le prix est lui aussi très impacté: " On parlait d’une augmentation moyenne de 10% mais, là, on est plutôt de l’ordre de 15 à 20% sur l’enveloppe générale d’un chantier ", observe Xavier Lathouwers. Sur le chantier que nous visitons, le supplément pour le client sera salé : de 15 à 25 000 euros sur un budget initial de 100 000 euros.

Une accalmie en vue

La situation va se stabiliser. Notre expert de l’Office Economique Wallon du Bois en est persuadé. " C’est certain ", dit-il, " car le secteur de la construction va se calmer. Et alors la filière, en amont, aura un peu de répit pour refaire du stock et relancer la pompe au printemps prochain de manière un peu plus sereine. Donc, oui, on va assister à une stabilisation, mais à un niveau de prix supérieurs à ceux que l’on a connus ces dernières années ". En attendant, il vous reste deux options : soit vous acceptez de payer le prix fort, soit vous patientez !

