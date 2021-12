Le Blanc Bleu Belge : une race de viande locale en perdition ? Loin de là !

Le Blanc-Bleu, bien de chez nous - On n'est pas des pigeons (151/183) - 06/12/2021 Dans le quart d'heure" mal-aimé", le Blanc Bleu, la viande la plus mal-aimée de ce pays. On fait deux secondes sur le côté viande mal-aimée et puis, on remet du Blanc Bleu dans la poêle et on se refait un avis avec Bernadette Goffinet. De fait, cette viande locale par excellence, connaît un désamour qui perdure. Ils sont 150 éleveurs à s'être regroupés en coopérative pour redorer l'image du Blanc-Bleu et redonner l'envie d'en consommer.