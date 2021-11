Le Black Friday avant l’heure !

Beaucoup d’enseignes n’attendent plus le jour J et proposent déjà leurs promotions en ligne et aussi en magasin. Le site Black Friday Expert, répertorie les 76 enseignes sur le territoire belge qui vous proposent "des rabais qui vont jusqu’à -80%."

Les pré-Black Friday’s se multiplient. On ne peut plus parler du vendredi fou, mais bien des semaines folles, même du mois de novembre dingue ! Pigeon vous dit (presque) tout sur ces promotions avant les fêtes.

En magasin, il est difficile de détecter les 150 bonnes affaires, car les inscriptions sont petites et peu lisibles. Le folder et le site internet sont plus "clairs". Les ristournes selon les produits varient de 10 à 500€. Frédéric Berghmans nous certifie que : "les stocks seront suffisants pour ces promos de novembre, même si c’est difficile de dire ce que ce sera en décembre pour les fêtes. Car il est vrai qu’il existe des problèmes d’approvisionnement et qu’il y a des retards dans la fabrication des puces. "

Chez Krëfel, les actions ont commencé le 15 novembre et pour Frédéric Berghmans , d irecteur en communication de l’enseigne :"Etaler le Black Friday sur deux semaines, c’est pour éviter la foule, surtout en cette période de Covid. Et c’est pour permettre aux gens de prendre le temps de choisir."

Chez MediaMarkt, on nous assure que les stocks sont conséquents. Dans cette enseigne, le Pré-black Friday a débuté le 19 novembre et propose plus de 500 offres. Les prix pour certains articles sont de 20 à 75% moins chers.

Chaque jour, il y aura des nouvelles promotions en magasin et même ce dimanche et lundi, le Cybermonday et ce jusqu’à rupture des stocks.

Si chaque produit a une affichette, lisez-les bien: certaines promotions s’arrêtent ce mercredi ! Mais selon Janick De Saedeleer, porte-parole chez MediaMarkt : "Chaque jour, il y aura des nouvelles promotions en magasin et même ce dimanche et lundi, le Cybermonday et ce jusqu’à rupture des stocks." Comme chez Krëfel, peu de clients présents en boutique étaient au courant de ce pré-Black Friday.