Le bitcoin trop volatil, dans quoi investir de sûr et de rentable ?

C’est la monnaie virtuelle qui fait le plus parler d’elle : le Bitcoin. Après une hausse phénoménale de sa valeur, il vient de subir l’une de ses baisses les plus importantes.

Gilles Quoistiaux, expert en cryptomonnaies, journaliste financier et auteur du livre "Bitcoin et cryptomonnaies" nous détaille les derniers soubresauts de cette monnaie virtuelle : "C’est une baisse assez importante, mais c’est vrai que c’est un actif qui est vraiment, extrêmement volatil. Donc, si on prend sur la durée du bitcoin et sur les dernières années, on voit quand même que la courbe, elle est généralement assez ascendante, mais il peut y avoir des corrections importantes, parfois de 40%, de 50% en une journée, donc, c’est vrai que c’est un actif extrêmement volatil et donc un investissement extrêmement risqué ."

Pour du sûr et du rentable, vers quoi se diriger alors ? On oublie le bitcoin, on l’a compris. Faisons le tour des autres possibilités qui s’offrent à vous : le marché des actions et des obligations, pour commencer. Marie Lambert, professeure en finance à l’HEC, Université de Liège, nous explique comment aborder ce domaine : "Qu’est-ce qui est vraiment intéressant à l’heure actuelle ? C’est toujours une stratégie de diversifier le portefeuille et avoir un portefeuille d’investissements qui colle avec son horizon d’investissement. Donc, si on a besoin de liquidités à court terme, dans l’année, investir dans le marché "actions" n’est certainement pas un bon conseil." Le conseil, c’est donc de varier entre différents types d’actions et d’obligations. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en somme, pour plus de sécurité.

Du côté des métaux ensuite et de l’or en particulier. Est-il plus sûr que le bitcoin ? Marie Lambert, nous met en garde : "On parle souvent de valeur de refuge pour l’or mais il ne faut non plus sous-estimer la volatilité du prix de l’or, qui donc, est un prix qui est extrêmement variable et donc, investir dans l’or n’est pas du tout sans risque ."

L’immobilier ensuite, c’est du concret, du palpable, c’est donc plus sûr, non ? Réponse de notre experte Marie Lambert : "L’immobilier pose d’autres risques que le marché actions/obligations, puisque pour le marché actions/obligations, c’est coter en Bourse et donc on a de la liquidité, on peut entrer, sortir, de façon rapide et sans avoir un impact trop important sur son prix. Quand il s’agit de l’immobilier, ce n’est pas pareil. On a du rendement effectivement sur ce marché de l’immobilier, mais c’est aussi parce que l’on prend un autre type de risque qui est le risque de liquidité."

Tout reste donc possible et tout dépend du profil de chacun. A vous de choisir où placer le curseur entre rentabilité et sécurité. Un investissement sans risque et très rentable, ça n’existe toujours pas. Le bitcoin vient encore de nous le rappeler.