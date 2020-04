Le Belge, réputé pour son lien viscéral à la brique, pourrait-il manquer de matériaux de construction ?

Frontières fermées, usines à l’arrêt, transport perturbé… Les raisons sont nombreuses de penser que les matériaux de construction risquent probablement de manquer avec la crise du coronavirus. Le Belge va-t-il devoir patienter pour assouvir sa passion pour la construction ?

Les matériaux manquent-ils ? Risque-t-il d'avoir pénurie ?

Chez Gedimat à Naninne, un négociant connu dans la capitale wallonne, on nous assure qu’il n’y a à ce jour " aucun souci de stock ". Les chantiers pour la plupart à l’arrêt depuis des semaines ont permis à ces réserves de rester conséquentes.

Chez Ecobati, un marchand de matériaux écologiques, les matériaux ne manquent pas non plus. Pas de problème d’approvisionnement, si ce n’est, nous précise-t-on, " les produits à base de bambou, (exemple les parquets). On observe des retards dans les livraisons car ces produits viennent pour la plupart de Chine mais comme les stocks sont encore importants, la marchandise finit toujours par arriver. Il n’y a donc aucune crainte à avoir. "