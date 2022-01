Le 13e du top 50 des meilleurs restaurants italiens du monde est belge !

C’est l’histoire d’un chef étoilé qui fête ses 30 années de cuisine. Giovanni Bruno et son équipe viennent d’être classés 13e du top 50 des meilleurs restaurants italiens de par le monde entier. Comme il le dit lui-même, son métier c'est un bonheur quotidien: "Tous les matins, je me lève avec la même envie de bien faire. On se lève tôt, on va dormir tard. On a une mission: c’est donner le meilleur de soi-même."