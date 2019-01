Laver moins son slip, vraiment écologique et sans odeur?

Wear more and wash less. Traduisez par "Portez plus et lavez moins". C'est la promesse marketing d'Organic Basics, une start up danoise. Elle met sur le marché une gamme de sous-vêtements appelée SilverTech 2.0. Leurs boxers seraient composés de plus de 80% de coton biologique certifié mais aussi de 12% de fil d'argent. Ce métal est connu pour ses propriétés antibactériennes depuis l'antiquité. La marque affirme que son nouveau tissu permet de "tuer 99,9% des bactéries". Moins de bactéries signifie moins d'odeurs.

Le greenwashing au service de la vente

Le slogan d'Organic basics, c'est donc de pouvoir remettre pendant des jours le même boxer sans le laver. Ce serait un gain de temps mais aussi un acte écologique: "En moyenne chaque personne passe trois à quatre heures par semaine à faire la lessive. C'est un gaspillage d'une quantité d'eau importante qui appauvrit notre planète". Plus loin la vidéo promet "90% en moins de gaspillage d'eau et 80% en moins d'émission de CO2". Vous avez dit greenwashing? Ça y ressemble. Mais, avant de juger, il faut tester.

L'argent n'a pas d'odeur

Nous avons commandé sur le web des boxers SilverTech 2.0 Everyday. Ils sont au prix de 28€ en les commandant par deux. Pour déterminer l’efficacité du tissu, il faut voir si le vêtement contient bien 12% de fil d'argent. Pour le savoir, nous avons porté un boxer chez Celabor. Le rapport d'analyse de ce laboratoire textile est très clair: "On retrouve à peine 2% de fils d'argent. La composition annoncée est déjà erronée. Avec si peu d'argent, la propriété antibactérienne du vêtement est quasi inexistante". La promesse était belle mais pas vraiment tenue. L'argent n'a pas d'odeur. C'est vrai pour autant qu'il y en ait...