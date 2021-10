La vérif de Luana : les achats Duty Free sont-ils réellement si avantageux ?

Luana: moins cher au Duty Free? - On n'est pas des pigeons (132/183) - 14/10/2021 Après être passée par Zaventem, Luana se trouve dans l'espace Duty Free de l'aéroport de Barcelone. Elle se renseigne sur les prix pratiqués dans cette zone commerciale: est-ce vraiment moins cher? Elle compare avec les prix du supermarché et, en ce qui concerne certains cosmétiques et alcools, oui, c'est moins cher au Duty Free, sauf pour la bouteille de Moët et Chandon. Le Duty Free n'est donc pas toujours moins cher, il faut faire attention et se renseigner au préalable.