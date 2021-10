La vérif de Luana: le prix des trajets en taxi entre la capitale et l'aéroport de Bruxelles-National

Pour le retour, Luana s'est mise dans la peau d'un voyageur sortant de l'avion. Solution la plus classique: il prendra un taxi dans la file à la sortie du hall des arrivées. Ce sont des taxis spéciaux qui dépendent de la région flamande et ils sont sous licence. D'après Luana, aucune réglementation régionale ne prévoit de supplément quand on prend un taxi de l'aéroport.

Le trajet de Zaventem à Meiser avec un taxi officiel est revenu à 34,50 euros.

Avec un taxi bruxellois, la technique est différente. On appelle la centrale pour commander un taxi et au téléphone, on vous (re)confirme le point de rendez-vous devant le Sheraton au niveau des arrivées. Il faut se déplacer un peu, le taxi attend un peu plus loin.

Le trajet a coûté 24,30 euros. Mais: ce prix inclut le prix du parking, un montant de 4,50 euros.

Luana estime que pour cinq minutes de parking, le supplément est quand même un peu cher.

En effet, vérification faite, le tarif du parking pour une demi-heure est de 2 euros.

En fin de compte, le trajet a coûté 10,20 euros de moins qu'avec un taxi officiel de l'aéroport.

Conclusion de Luana: cela vaut la peine.