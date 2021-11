La vérif de Luana : impossible de rejoindre Arlon en voiture électrique en utilisant les bornes de rechargement gratuites

Voitures électriques et bornes de recharge - On n'est pas des pigeons (117/183) - 23/09/2021 Aller de Bruxelles à Arlon en voiture électrique en utilisant les bornes de recharge gratuites, c'est le défi que Luana Fontana a décidé de relever. Et, c'est impossible à faire même en recourant à des bornes de recharge payantes. Question d'infrastructure en Wallonie: sur les routes, il n'y a pas assez de bornes tout simplement. De plus, autre inconvénient majeur, le temps de charge est beaucoup trop important.