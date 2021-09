La vérif' de Luana: chez Cash Converters, les mêmes objets sont-ils repris au même prix dans tous les magasins ?

Cash Converters: le même prix partout ? - On n'est pas des pigeons (112/183) - 16/09/2021 Les magasins de la chaîne Cash Converters ( achat et vente de produits d'occasion ) ont une base de données commune pour fixer leurs prix. Ces derniers devraient donc être les mêmes dans tous leurs magasins. Ce n'est pas le cas, comme a pu le constater Luana en leur proposant un appareil photo, un coffret dvd et une console de jeux.