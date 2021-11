La vérif' de Luana: bonnes affaires électroménager en cette semaine du Black Friday

A l’occasion de la semaine Black Friday, Luana a fait le tour de magasins d'électroménager classique et dégriffé pour dénicher la bonne affaire.

Luana a choisi un modèle de frigo Whirlpool et a comparé son prix dans plusieurs magasins:

deux magasins d’électroménager " classique " : KREFEL ET VANDEN BORRE

et deux dégriffés - ceux qui vendent des marchandises abîmées pendant le transport par exemple - : IHPO ET VANDEN BORRE OUTLET

Sur internet, ce frigo est à peu près partout à 499€.

Chez IHPO, magasin de produits dégriffés qui faisait une super promo sur le modèle qui m’intéressait, le modèle est à 399€ pendant la semaine Black Friday. Ce modèle-là était complètement neuf et sans défaut. Le magasin ayant fait un achat groupé, il peut l'offrir à un prix réduit. Mais ce prix-là, il faut l'emporter vous-même; si vous voulez vous le faire livrer et installer, c’est minimum 40€ en plus.

Chez VANDEN BORRE, le frigo est à 499€ et ils ne comptent pas le changer pour le Black Friday. C'est 100€ plus cher que chez IHPO. Mais, élément non-négligeable, chez eux, la livraison, l’installation, la reprise de l’ancien frigo sont compris dans le prix.

Ensuite, direction KREFEL: prix du frigo: aussi à 499€. Il y a peut-être moyen de négocier le prix. Après négociation, Krëfel est disposé à s’aligner, si on lui montre une preuve que le modèle est moins cher ailleurs. Ici, la livraison, l'installation et la reprise de l’ancien frigo s'élèvent à 10€.

Le site OUTLET de Vanden Borre est aussi un site de produits dégriffés. Prix: 379€ avec bémol, une griffe du côté droit. La livraison et l'installation sont gratuites. Par rapport à VANDEN BORRE non outlet, on économise 120€.