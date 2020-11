La vente des décorations de Noël : un business à deux vitesses

Dans les commerces physiques, les boules, guirlandes, lumières et autres décorations de Noël attendent désespérément les clients. La vente en ligne, elle, semble tirer son épingle du jeu.

Dans tous les magasins de bricolage qui ont pu rester ouverts, les espaces consacrés aux décorations de Noël sont toujours condamnés et inaccessibles aux clients. Comme ailleurs, la vente de ces objets est autorisée uniquement en "click and collect" mais cela ne compense pas généralement le passage en magasin. Et tous les commerces physiques craignent aujourd’hui de ne pas pouvoir écouler leurs stocks de décorations.

En revanche, la vente en ligne des accessoires de Noël semble mieux se porter. Le site www.sapins.be par exemple, qui vend sapins et décorations, constate d’ores et déjà une forte augmentation de ses ventes.