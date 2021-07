La vallée de la Molignée … et plus, si affinités !

Toujours le long du RAVeL, nous avons fait un petit détour par les ruines du château-fort de Montaigle. Un château édifié au XIVe siècle, incendié en 1554 par Henry II, roi de France. Sauvé de la disparition par le comte de Beauffort, au XIXe siècle, et ensuite par la famille Del Marmol. Le point de vue sur la vallée est de toute beauté !

Droit d’entrée : 5 euros par adulte.

Quelques kilomètres plus loin, il faut ensuite à nouveau quitter le RAVeL pour visiter Sosoye, un des plus beaux villages de Wallonie. Là, nous avons goûté au pain " Li Crochon ", une spécialité du coin à base de pain fourré d’une préparation de fromage, de jambon et de crème fraîche. " Li Crochon " en wallon, c’est la première et la dernière croûte du pain" , explique Patrick Choquet, chancelier à la confrérie " Li Crochon " d’Onhaye , et nos aïeux l’agrémentaient avec un peu de fromage et de jambon, le tout cuit au feu de bois. Nous avons aussi fait brasser une bière " Li Crochon ". Une fois que la confrérie a été créée en 1982, nous avons d’abord fait brasser une bière brune et ensuite, pour avoir une digestion plus facile, nous avons fait brasser une bière plus légère qui titre à 6,5°C. ".