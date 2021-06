La trousse à moins de 50 euros pour protéger du soleil la peau de toute la famille

Gaëlle: la trousse à crèmes solaires - On n'est pas des pigeons (96/183) - 02/06/2021 A la veille de l'été, Gaëlle donne quelques conseils en matière de crèmes solaires. Que mettre dans la trousse familiale ? En tout premier lieu, un produit pour soulager les éventuelles brûlures ainsi que de l'Aloé vera pour réhydrater la peau. En ce qui concerne les crèmes solaires, il faut absolument privilégier l'indice de protection 50 pour les enfants. La crème doit être utilisée fréquemment surtout si elle est bon marché. Pour les parents, crème, brumes et huiles se partagent le marché et il y a même des crèmes déjà teintées. Pour une famille deux adultes et un enfant, on peut trouver la trousse complète à moins de 50 euros.