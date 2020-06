La technologie "sans contact", la grande gagnante de la crise ?

Sanitaires publics, les temples du sans contact

Ce sont les lieux où l’intérêt du sans contact est le plus évident. Tous les appareils qu’ils abritent se déclinent aujourd’hui en version "sans contact". La demande avec la crise du coronavirus a clairement augmenté du côté de chez Facq, distributeur spécialisé dans les meubles sanitaires. " Il y a une augmentation de la demande qu’on évalue à environ 20%. Nos fournisseurs le ressentent aussi. C’est surtout pour les collectivités, des écoles, des communes et des sociétés. On a eu pas mal de demandes de restaurants aussi. " témoigne Pascale Curias, directrice marketing chez FACQ.

Il y a les déjà bien répandus urinoirs qui se rincent automatiquement après le départ de son utilisateur. Moins courantes, les chasses d’eau sont également disponibles en version sans contact. La liste de ces dispositifs se poursuit du côté du lavabo ensuite, comme nous le détaille Pascale Curias : " Pour le lavage des mains, le plus connu, c’est la robinetterie électronique, avec des capteurs infrarouges. L’eau coule instantanément et en bonne quantité. C’est sans conteste le produit le plus demandé. C’est la robinetterie en tout cas qui sera le grand gagnant de cette crise. Les distributeurs pour savon et gel hydroalcoolique, tout en un et sans toucher, c’est aussi un produit pour lequel il y a une forte demande actuellement. "