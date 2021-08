La superbanane est née ... grâce à "Pigeons" ?

C'est l'histoire d'une anecdote, une histoire de bananes et même de "superbananes" ! C'est quoi, une "superbanane" ? C'est en tout cas comme ça qu'elle a été baptisée par Delhaize : c'est une banane à la fois neutre en CO², Fairtrade et bio.

Cela me semblait un peu compliqué . C’est alors que j’ai eu une idée ! " Pourquoi ne pas proposer une " superbanane " qui serait à la fois bio fairtrade et "Be climate", neutre en CO² ?

A l'époque, Karima Ghozzi , la porte-parole de Delhaize , l'expliquait ainsi :" On ne peut pas faire produire les bananes ici en Belgique. Donc, à ce moment-là, ce que l’on fait, on compense . On part à la recherche de projets avec des partenaires qui sont spécialisés en la matière, pour pouvoir justement compenser cette empreinte carbone en réduisant l’empreinte carbone de quelque chose d’autre ". Comme, par exemple, un projet de potabilité de l'eau au Cambodge . Celui-ci permet de réduire l'abattage du bois de chauffage, des arbres, donc. Le CO² produit pour le transport de la banane "Be Climate" était ainsi compensé par la réduction de la production de CO² au Cambodge.

Et Delhaize va même plus loin, puisque, hors saison, il commercialise aussi des fraises en provenance d'Espagne, des fraises "Be climate".

Tout pour nous fourguer les fraises espagnoles, tout ! Donc maintenant, on va les compenser en carbone.

Alors là, quand il a appris ça, notre chroniqueur, Carlo de Pascale, n’était vraiment pas très content. Dans l'émission du 5 mars 2020, il lance un coup de gueule : " Tout pour nous fourguer les fraises espagnoles, tout ! Donc maintenant, on va les compenser en carbone. Moi, j’aimerais bien qu’on les compense en salaires équitables en Espagne. Et surtout en qualité, parce qu’il y a de très bonnes fraises chez nous. Je commence à en avoir marre des fraises espagnoles. "

Carlo a raison, compenser le CO² sur les fraises d’Espagne, alors qu’on veut s’appeler " Belhaize " et faire la promotion des produits belges, c’est incroyable ça, non ?

Karima Ghozzi répond aux objections de Carlo: " Tout le concept de " Belhaize ", c’est vraiment mettre en avant nos producteurs locaux. On a 70% de notre assortiment qui est belge. Pas 100%, malheureusement, c’est pas possible. Sinon, on aurait des rayons vides une certaine période de l’année. Mais voilà, en l’occurrence, voilà, on essaie, autant que faire se peut, de se fournir auprès d’agriculteurs et de producteurs belges. Mais quand c’est pas possible pour une question de volumes insuffisants ou une question de saisonnalité, malheureusement, on doit encore partir un peu plus loin pour aller chercher ces produits ".