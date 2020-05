92% du personnel est statutaire et ne peut pas être licencié du jour au lendemain. Et certainement pas pour des raisons liées au virus.

Pour les cas précis, selon les tickets et abonnements, rendez-vous sur le site internet de la SNCB , pour le détail des conditions d’annulation. Mais attention, un mois entamé est un mois perdu. Et comme certains trains ont toujours roulé, il vous sera difficile d’obtenir tout type de remboursement.

Une reprise lente, dans le respect des mesures de sécurité

La SNCB perd 70 millions d'euros de recettes par mois depuis le début de la crise - © AscentXmedia - Getty Images

Depuis le lundi 4 mai, l’offre de la SNCB est quasiment revenue à la normale. 3.600 trains roulent quotidiennement. La compagnie constate une très faible augmentation de la fréquentation. " La circulation se déroule très bien, de façon fluide. La fréquentation sera progressive, en ligne avec les mesures de déconfinement décidées par les autorités ", annonce Vincent Bayeur.

Désormais, tout le monde doit respecter les mesures de distanciation physique, dans les rames et sur les quais. Les voyageurs de plus de 12 ans doivent obligatoirement porter un masque ou une alternative couvrant totalement le nez et la bouche. Vincent Bayer affirme que : " les voyageurs respectent cette obligation. Dans les cas où un voyageur se présente sans protection adéquate, il est invité par nos agents à s’en procurer une avant d’entrer en gare. Des contrôles ont lieu sur place, notamment par la Police et nos agents Securail. "

Pour assurer des conditions sanitaires strictes, la SNCB a dû investir pour la sécurité de tous. " Nous avons réalisé une dépense d’à peu près 3,5 millions d’euros en termes de matériel sanitaire pour nos collaborateurs, sans compter les budgets supplémentaires de nettoyage renforcé de nos gares et nos trains ", conclut Vincent Bayer.

La CGSP – Cheminots avait souligné qu’elle veillerait scrupuleusement au respect de ces mesures. Force est de constater que les cheminots ont bien reçu le matériel de protection nécessaire et que les mesures de distanciation physique sont strictement appliquées. Pierre Lejeune tempère : " Nous restons vigilants. C’est une semaine transitoire, il y a très peu de voyageurs.

Les contrôles sont effectués relativement facilement. La situation sera plus compliquée quand le nombre de voyageurs augmentera considérablement.

De plus, aujourd’hui, les cheminots disposent de moyens de protection individuelle. Il faut veiller à ce que l’approvisionnement continue dans les semaines à venir… "